Министерство хочет взять рыбоводческие предприятия в налоговые тиски, бизнесмены - против

Вайно считает, что эстонские рыбоводы должны быть освобождены от любых видов налогов, поскольку предприятия малы, а загрязнение отсутствует. «Ни в одной стране Европы нет рыбоводов, платящих экологический налог», - добавил он.

Большинство существующих рыбных ферм, которые работают в течение 10–15 лет, внесли свой вклад в инновации, закупив чистящие средства для улучшения качества воды, которая выходит с фермы.

Министерство окружающей среды планировало облагать налогом эстонских рыбоводов на основе показателей качества исходящей воды (кислород, pH, взвешенные вещества, фосфор). Разница между входящей и исходящей водой будет измеряться. Однако, по оценкам Вайно, такое измерение очень сложно, потому что качество речной воды меняется день ото дня - например, идет дождь, принося удобрения с соседних полей в реки. Даже ошибка лаборатории на одну десятую будет означать, что рыбовод должен потратить около двадцати тысяч евро в квартал.

Более того, исследования показали, что фермеры являются наименьшими загрязнителями фермерских хозяйств, по сравнению, например, с животноводством и другими областями сельского хозяйства.

«Я осмелюсь пить воду, выходящую с наших ферм, не опасаясь, что это повлияет на мое здоровье или что какая-то рыба погибнет», - сказал Вайно.

В настоящее время, по его оценке, эстонские рыбоводы не ощущают уверенности в будущем. «Мы каждый день боремся с дешевым норвежским лососем, и весь пар уходит на это», - говорит он.

По словам Вайно, в настоящее время этот сектор в Эстонии не процветает - все сводят концы с концами. «Страна могла бы многое сделать в этой части», - считает эксперт по рыбоводству.