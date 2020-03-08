Возле цветочных киосков на улице Виру сегодня изменен порядок движения и парковки

«Было очень много покупателей цветов и автомобилей. На месте было несколько патрульных экипажей МуПо, которые организовывали парковку и управляли движением. Отрадно признавать, что люди были в хорошем настроении и подчинялись распоряжениям инспекторов", - сообщил представитель МуПо.

В женский день 8 марта желающие купить цветы могут подъехать на машине прямо к цветочным киоскам на улице Виру и, совершив краткосрочную парковку, сделать покупки.