Вс, 8.03.2020
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  • Возле цветочных киосков на улице Виру сегодня изменен порядок движения и парковки

Возле цветочных киосков на улице Виру сегодня изменен порядок движения и парковки

Улица Виру

ФОТО: Муниципальная полиция

По данным столичной Муниципальной полиции, вчерашний день у цветочных киосков на улице Виру прошел был мирно, без происшествий.

«Было очень много покупателей цветов и автомобилей. На месте было несколько патрульных экипажей МуПо, которые организовывали парковку и управляли движением. Отрадно признавать, что люди были в хорошем настроении и подчинялись распоряжениям инспекторов", - сообщил представитель МуПо.

В женский день 8 марта желающие купить цветы могут подъехать на машине прямо к цветочным киоскам на улице Виру и, совершив краткосрочную парковку, сделать покупки.

После покупки автомобили будут перенаправлены к воротам Виру, где  можно повернуть налево, на улицу Валли, или направо на улицу Вана-Виру. На месте установлены временные средства организации движения.

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