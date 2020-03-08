Медики не спят: вчера в Эстонии была взята 51 проба на коронавирус

По данным Департамента здоровья, с 31 января в их лаборатории было проведено 293 теста на COVID-19, 10 из которых были положительными.

Отбор проб на коронавирус производится на основании решения медицинского работника, который исходит из возникших симптомов, а также того, подвергался ли человек риску развития заболевания в последнее время. Основываясь на оценке риска, текущими зонами риска для коронавируса являются Китайская Народная Республика, Иран, Южная Корея и Италия.

Тест на коронавирус может быть успешно проведен в отношении человеке, у которого уже есть симптомы заболевания: до появления таких симптомов, как кашель, лихорадка и затрудненное дыхание очень вероятно, что он даст ложный отрицательный результат.