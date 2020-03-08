Медики не спят: вчера в Эстонии была взята 51 проба на коронавирус

В общей сложности лаборатория Департамента здоровья 7 марта проанализировала на коронавирус 51 взятую у людей пробу. Ни в одном из случаев коронавирус не был обнаружен, сообщает Postimees.
По данным Департамента здоровья, с 31 января в их лаборатории было проведено 293 теста на COVID-19, 10 из которых были положительными.
Отбор проб на коронавирус производится на основании решения медицинского работника, который исходит из возникших симптомов, а также того, подвергался ли человек риску развития заболевания в последнее время. Основываясь на оценке риска, текущими зонами риска для коронавируса являются Китайская Народная Республика, Иран, Южная Корея и Италия.
Тест на коронавирус может быть успешно проведен в отношении человеке, у которого уже есть симптомы заболевания: до появления таких симптомов, как кашель, лихорадка и затрудненное дыхание очень вероятно, что он даст ложный отрицательный результат.
Если вы подозреваете у себя коронавирус, вам следует проконсультироваться со своим семейным врачом или позвонить по номеру медицинских консультаций 1220. В случае серьезной проблемы со здоровьем (например, затрудненного дыхания) следует позвонить по номеру экстренной помощи 112.