Вс, 8.03.2020
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Медики не спят: вчера в Эстонии была взята 51 проба на коронавирус

Все вчерашние пробы на коронавирус оказались негативными

ФОТО: Tairo Lutter (Postimees)

В общей сложности лаборатория Департамента здоровья 7 марта проанализировала на коронавирус 51 взятую у людей пробу.  Ни в одном из случаев коронавирус не был обнаружен, сообщает Postimees.

По данным Департамента здоровья, с 31 января в их лаборатории было проведено 293 теста на COVID-19, 10 из которых были положительными.

Отбор проб на коронавирус производится на основании решения медицинского работника, который исходит из возникших симптомов, а также того, подвергался ли человек риску развития заболевания в последнее время. Основываясь на оценке риска, текущими зонами риска для коронавируса являются Китайская Народная Республика, Иран, Южная Корея и Италия.

Тест на коронавирус может быть успешно проведен в отношении человеке, у которого уже есть симптомы заболевания: до появления таких симптомов, как кашель, лихорадка и затрудненное дыхание очень вероятно, что он даст ложный отрицательный результат.

Если вы подозреваете у себя коронавирус, вам следует проконсультироваться со своим семейным врачом или позвонить по номеру медицинских консультаций 1220. В случае серьезной проблемы со здоровьем (например, затрудненного дыхания) следует позвонить по номеру экстренной помощи 112. 

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