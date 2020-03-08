Прогноз Департамента здоровья: весной коронавирус может отступить

Число зараженных коронавирусом может в течение месяца вырасти в Эстонии, но весной ситуация с подобными инфекционными заболеваниями обычно улучшается, приводит ERR слова главы Департамента здоровья Мерике Юрило.
"К весне респираторные заболевания обычно отступают, и существует вероятность, что и коронавирус поступит таким же образом", - сказала Юрило, добавив, что ведомство следимта заболеваемостью в Китае и Южной Корее, где появились самые первые случаи, и видит по ним, что за месяц-полтора ситуация стабилизировалась.
«У всех, кто заразился, легкие и средние симптомы: кашель, насморк, температура, немного плохое самочувствие, но, к счастью, никто не находится в тяжелом состоянии», - отметила Юрило.
По ее словам, можно предположить, что в течение месяца число заболевших вырастет, но хорошо то, что у зараженных на данный момент заболевание не проходит в тяжелой форме.