Прогноз Департамента здоровья: весной коронавирус может отступить

"К весне респираторные заболевания обычно отступают, и существует вероятность, что и коронавирус поступит таким же образом", - сказала Юрило, добавив, что ведомство следимта заболеваемостью в Китае и Южной Корее, где появились самые первые случаи, и видит по ним, что за месяц-полтора ситуация стабилизировалась.

«У всех, кто заразился, легкие и средние симптомы: кашель, насморк, температура, немного плохое самочувствие, но, к счастью, никто не находится в тяжелом состоянии», - отметила Юрило.