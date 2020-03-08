Из-за коронавируса airBaltic отменяет все полеты на линиях в Милан и Верону

Авиакомпания предоставила всю необходимую информацию по рейсу BT630 и сотрудничает с ответственными учреждениями. С пассажирами, которые зарезервировали билеты на указанные рейсы, авиакомпания свяжется лично.

С учетом строгих рекомендаций латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний людям рекомендуется не ехать в затронутые вирусом регионы Италии.

В соответствии с принятыми на предприятии мерами безопасности ,будет проведена полная дезинфекция самолета. Уже 7 марта была проведена его превентивная дезинфекция. Конкретный экипаж временно не будет исполнять свои обязанности.