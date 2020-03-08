Вс, 8.03.2020
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  • МИД вскоре предоставит дополнительную информацию о карантине в Италии

МИД вскоре предоставит дополнительную информацию о карантине в Италии

Urmas Reinsalu

ФОТО: Mihkel Maripuu

По словам министра иностранных дел ЭР Урмаса Рейнсалу, МИД вскоре предоставит дополнительную информацию о карантине, введенном в Италии в связи с коронавирусом.

«В свете новостей о карантине в Северной Италии подчеркиваю, что Министерство иностранных дел рекомендует не посещать всю Италию, - написал Рейнсалу в Facebook. - Мы обратились к итальянским ведомствам с запросами о правилах карантина в этом регионе и немедленно обнародуем дополнительную информацию».

«Подробнее о путешествиях: 1. взвешивайте целесообразность и необходимость путешествий за границу в нынешнее время в целом, 2. непременно воздержитесь от посещения Италии, Китая и других стран, где широко распространен вирус и информацию о которых вы можете получить на сайте МИД, 3. регистрируйте свое пребывание в этих регионах на сайте МИД, чтобы мы могли оперативно проинформировать вас об ограничениях и предложить свою помощь», - написал Рейнсалу.

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