Президент вне опасности: эстонская делегация в США не соприкасалась с зараженными коронавирусом

«Вчера я вернулась с рабочего визита в США. Но информация движется быстрее людей, и до прибытия домой мы узнали, что на проходившей в Вашингтоне конференции AIPAC зафиксировали два случая вируса COVID-19", - написала Кальюлайд в воскресенье в социальных сетях, отметив, что это было многодневное крупное мероприятие, в котором участвовали десятки тысяч человек.

«Когда мы прибыли в Эстонию, еще нельзя было уверенно сказать, соприкасались ли я и наша делегация с инфицированными, поэтому, проконсультировавшись с нашими ведомствами и врачами, я для снижения рисков отказалась от участия в юбилейном мероприятии Конгресса Эстонии. Я сделала это с тяжелым сердцем, но лучше бояться, чем позже сожалеть, правда? Кроме того, у всей делегации взяли пробы на коронавирус», - отметила Кальюлайд.

На данный момент, по словам Кальюлайд, выяснилось, что делегация не контактировала с зараженными на AIPAC, анализы всей делегации были негативным и ни у кого не было симптомов заболевания.

"Так что на следующей неделе работа продолжится в обычном ритме, - пояснила Кальюлайд. - Разумеется, мы тщательно следим за здоровьем людей, я всем рекомендую это делать".