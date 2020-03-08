Таллиннский Русский музей остался без руководителя

Входящий в структуру Таллиннского городского музея столичный Русский музей остался без руководителя: мэр Таллинна Михаил Кылварт в своем ответе на запрос городской оппозиции сообщил, что заведущая Русским музеем Мария Сморжевских-Смирнова, которая руководила и домом-музеем Петра Первого, ушла в отставку, пишет портал Rus.ERR.
По словам мэра, согласно объяснению Сморжевских-Смирновой, причиной ухода стало притеснение со стороны бывшей начальницы Трийн Сийнер, руководившей Таллиннским городским музеем.
"Состояние Русского музея сейчас трудное, но мы надеемся, что новый руководитель Таллиннского городского музея сумеет найти хороших специалистов, и деятельность музея будет продолжена", - написал Михаил Кылварт.
Сийнер уволили в конце января, а Сморжевских-Смирнова ушла в отставку 19 февраля, но заявление об уходе она представила раньше, чем произошла отставка Трийн Сийнер, объяснил мэр.
В ближайшие несколько недель в Таллинне будет готов аудит о положении дел в городском музее и его структурах, и сама Мария Сморжевских-Смирнова сказала, что сможет прокомментировать ситуацию после того, как мэрия утвердит этот аудит.