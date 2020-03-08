Таллиннский Русский музей остался без руководителя

"Состояние Русского музея сейчас трудное, но мы надеемся, что новый руководитель Таллиннского городского музея сумеет найти хороших специалистов, и деятельность музея будет продолжена", - написал Михаил Кылварт.

Сийнер уволили в конце января, а Сморжевских-Смирнова ушла в отставку 19 февраля, но заявление об уходе она представила раньше, чем произошла отставка Трийн Сийнер, объяснил мэр.

В ближайшие несколько недель в Таллинне будет готов аудит о положении дел в городском музее и его структурах, и сама Мария Сморжевских-Смирнова сказала, что сможет прокомментировать ситуацию после того, как мэрия утвердит этот аудит.