На Икласком погранпункте из-за коронавируса изменена организация движения

«Наши полицейские патрули останавливают транспорт, идущий из Латвии в Эстонию, и раздают пассажирам буклеты о коронавирусе, составленные департаментом здоровья», - сообщила в социальных сетях Ляэнеская префектура.

«Мы распространяем информацию по просьбе департамента здоровья, чтобы люди знали, как следить за своим здоровьем, и знали, куда обращаться. Остановки непродолжительные, просим всех отнестись с пониманием. Для транспорта, идущего из Эстонии, ничего не изменилось», - пояснила префектура.