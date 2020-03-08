Вс, 8.03.2020
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  • На Икласком погранпункте из-за коронавируса изменена организация движения

На Икласком погранпункте из-за коронавируса изменена организация движения

Ikla piiripunktis hakati lõunanaabrite juurest tulijaile jagama infomaterjali koroonaviiruse kohta.

ФОТО: Kristo Niglas

С вечера пятницы департамент полиции и погранохраны (PPA) из-за коронавируса изменил организацию движения на погранпункте Икла.

«Наши полицейские патрули останавливают транспорт, идущий из Латвии в Эстонию, и раздают пассажирам буклеты о коронавирусе, составленные департаментом здоровья», - сообщила в социальных сетях Ляэнеская префектура.

«Мы распространяем информацию по просьбе департамента здоровья, чтобы люди знали, как следить за своим здоровьем, и знали, куда обращаться. Остановки непродолжительные, просим всех отнестись с пониманием. Для транспорта, идущего из Эстонии, ничего не изменилось», - пояснила префектура.

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