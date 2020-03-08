Число зараженных коронавирусом в Финляндии выросло до 23 человек

Два новых пациента находятся в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа, где больше всего заражённых - 14. Это пенсионерка и мужчина трудоспособного возраста, сообщает Фонтанка.

«Инфекция женщины - из эпидемического района на севере Италии, заболевшая была отправлена домой в хорошем состоянии после отбора проб. Ей дано указание оставаться в изоляции дома. Мужчина трудоспособного возраста был в контакте с зараженным человеком. Он в больнице. В обоих случаях контроль за заражёнными продолжается», - сообщили в Университетской больнице Хельсинки.

Еще о одному случаю - в Северном Саво и Пирканмаа. В первом случае инфекцию привезли из Италии, во втором вирус передался через контакт с заражённым.

Напомним, пассажирам скоростного поезда «Аллегро» сообщением Хельсинки - Петербург стали измерять температуру в России с начала марта.