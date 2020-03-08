Исследование: женщины при выборе работы обращают внимание на гибкий график

У респондентов спрашивали, что побуждает их принять решение в пользу рабочего места, а что мотивирует дольше оставаться на работе в той же организации. Результаты естественным образом во многом различаются в зависимости от возраста, но на первом месте при смене работы и решении остаться в той же организации компенсационный пакет, в который наряду с зарплатой входит, например, оплачиваемый отпуск дольше ожидаемого, а также медицинская и пенсионная страховка. В исследовании также отмечается, что из всех опрошенных целевых групп деньги важнее всего женщинам в возрасте до 25 лет.

Если для мужчин на втором месте среди мотивирующих факторов вызовы, которые предлагает работа, то для женщин — гибкий рабочий график, который особенно важен женщинам в возрасте от 25 до 44 лет. Молодым женщинам важны возможности для развития, а женщинам в возрасте от 45 лет, как и мужчинам, важно, чтобы предлагала много вызовов. В исследовании отмечается, что женщинам важнее команда, а мужчинам репутация организации.

Среди факторов, мотивирующих дольше работать в той же организации, на первом месте по-прежнему зарплата, но вызовы уступают в важности коллегам, личности руководителя, дальнейшим карьерным возможностям, близости работы к дому или возможности работать дистанционно.

«Целью исследования ни в коем случае не было наклеивать ярлыки на женщин и мужчин или молодых и старых людей, целью было понять, что кого мотивирует, - сказал директор Manpower в Балтии Хейго Калдра. - По словам более 50 работодателей, они больше не могут найти на рынке труда людей с подходящими навыками, поэтому четко ориентированный найм работников и их удерживание стали стратегическими целями предприятий. Достойная зарплата приманивает людей на работу, но в дальнейшем важную роль в пакете мотиваций играют биография и ожидания человека. Все чаще встречаются организации, в которых предлагают не «один пакет на всех», а мотивирующее решение, адаптированное под каждого отдельного работника».