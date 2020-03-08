Фото ⟩ Мужчины по всей Эстонии штурмуют цветочные магазины

В Таллинне на улице Виру уже с раннего утра началась оживленная продажа цветов.

В центре Раквере также активные продажи начались с самого утра. Уже в 7.30 из магазина выходят Владимир с сыном Георгием, в руках у них охапка цветов и горшок с кактусом. «Моя сестра хотела такой же кактус, как у меня», - сказал Virumaa Teataja Георгий. Для них Женский день уже стал ежегодной традицией.

Они уже ранним утром поспешили в магазин, чтобы цветы были на столе, когда женская часть семьи проснется.

К восьми часам утра в киоск возле магазина Turutare за цветами пришло уже около полусотни покупателей. «Много покупают гвоздик», - говорит продавщица Рита.

По словам продавцов цветов, цветочные тренды Женского дня неизменны — тюльпаны, розы и дорогие букеты. «Приходящие вместе с сыновьями отцы позволяет зачастую детям выбрать цветы для мамы и сестры. Обычно маленькие мальчики хотят самые длинные и самые красные розы», - говорит флорист магазина Seminari Ану.

В центре Пярну самой большой популярностью пользуются нарциссы и тюльпаны, но довольно активно пакуют и розы, пишет Pärnu Postimees. Число покупателей выросло еще в пятницу, поскольку некоторые мужчины решили заранее приобрести цветы. По словам пярнуских продавцов цветов, в этому году мода на празднование женского дня вновь вернулась, поскольку в сравнении с предыдущими годами заметно выросло число покупателей.

Когда магазин Võhma Konsum в девять утра открывался, на пороге уже стояла толпа мужчин. Никто время не засекал, но, по словам продавца, все цветы скупили за минут двадцать.

Продавщица Марика Коов сказала Sakala, что в этом году цветы стали невероятно востребованным товаром и большую часть скупили еще вчера.