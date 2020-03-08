Вс, 8.03.2020
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  • Второй случай Covid-19 в Латвии: пассажирка airBaltic оказалась заражена коронавирусом

Второй случай Covid-19 в Латвии: пассажирка airBaltic оказалась заражена коронавирусом

Пробирки. Иллюстрация

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В воскресенье, 8 марта, в Латвии подтвержден второй случай заболевания новым видом коронавируса Covid-19. В 10:00 состоялась пресс-конференция в Минздраве, в ходе которой специалисты рассказали подробности, пишет Rus.TVNET.

В пресс-конференции приняли участие специалист Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии Юрий Перевощиков и глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле. Сообщается, что премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш созвал заседание Совета по кризисному управлению. Оно состоится в понедельник, 9 марта. На нем будет рассмотрен вопрос о возможных ограничениях на поездки. 

Главное из пресс-конференции: 

  • Заболевшая женщина была на горнолыжном курорте на севере Италии с 29 февраля до 7 марта. В Латвию она вернулась рейсом "Милан-Рига" (BT603) авиакомпании airBaltic. Этим самолетом летели 39 пассажиров, в том числе 25 из Латвии. SPKC выявил всех пассажиров и проинформировал членов экипажа.
  • Женщина вечером 7 марта вызвала скорую, сотрудники которой взяли анализы. Утром результаты были положительными. Из аэропорта до дома женщина добралась на личном авто, анализы на Covid-19 взяты дома. Она контактировала лишь с двумя членами семьи. 
  • Эпидемиологи опасаются, что кто-то еще из туристической группы может заболеть. Всем латвийским туристам с этого рейса указано провести 14 дней на карантине. Из-за коронавируса airBaltic отменяет все полеты в/из Милан и Верону. 
  • По мнению экспертов, установить ограничения необходимо не только из-за риска заражения Covid-19, но и потому, что Италия усилила меры безопасности и устанавливает карантин в новых городах и регионах. Это означает, что уехавшим трудно будет потом выбраться из Италии и вернуться домой.
  • Ограничения на путешествия в Италию необходимо ввести уже в предстоящие школьные каникулы. Covid-19 является риском и для детей. Практика показала, что дети переносят болезнь в легкой форме, но создают риск заражения для пожилых людей, у которых последствия болезни могут быть тяжелыми.

Как известно, первый случай Covid-19 в Латвии зарегистрирован 2 марта. Заражение пациентки произошло в Италии. Женщина с семьей проследовала из Вероны в Мюнхен, а затем - самолетом в Латвию. Пациентку доставили в Латвийский центр инфектологии, на следующий день ее выписали.

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