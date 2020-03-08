Вс, 8.03.2020
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Поджигатель компенсирует государству 7200 евро

Огонь. Иллюстративное фото

ФОТО: Toomas Huik / Postimees

Пярнуский уездный суд на этой неделе приговорил к условному лишению свободы 40-летнего Керта Ряхни, который несколько лет назад устроил два поджога в Рапласком уезде. 

Согласно обвинению, 13 июня 2015 года мужчина с помощью зажигалки и бумаги намеренно поджег в деревне Пахкла принадлежавшие RMK две кучи древесной щепы общим объемом около 900 кубических метров и нанес ущерб в 7200 евро, сообщает rus.err.ee.

Второй поджог он совершил спустя почти два года - 28 мая 2017 года в деревне Салутагузе. В тот раз он поджег отходы лесозаготовок, принадлежавших фирме  Marrek Puit OÜ, нанеся ей ущерб в 4950 евро. 

На этой неделе суд приговорил его к десяти месяцам лишения свободы, обязав компенсировать нанесенный ущерб как RMK, так и частному предприятию.

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