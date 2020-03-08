Поджигатель компенсирует государству 7200 евро

Согласно обвинению, 13 июня 2015 года мужчина с помощью зажигалки и бумаги намеренно поджег в деревне Пахкла принадлежавшие RMK две кучи древесной щепы общим объемом около 900 кубических метров и нанес ущерб в 7200 евро, сообщает rus.err.ee.

Второй поджог он совершил спустя почти два года - 28 мая 2017 года в деревне Салутагузе. В тот раз он поджег отходы лесозаготовок, принадлежавших фирме Marrek Puit OÜ, нанеся ей ущерб в 4950 евро.