Поджигатель компенсирует государству 7200 евро

Пярнуский уездный суд на этой неделе приговорил к условному лишению свободы 40-летнего Керта Ряхни, который несколько лет назад устроил два поджога в Рапласком уезде.
Согласно обвинению, 13 июня 2015 года мужчина с помощью зажигалки и бумаги намеренно поджег в деревне Пахкла принадлежавшие RMK две кучи древесной щепы общим объемом около 900 кубических метров и нанес ущерб в 7200 евро, сообщает rus.err.ee.
Второй поджог он совершил спустя почти два года - 28 мая 2017 года в деревне Салутагузе. В тот раз он поджег отходы лесозаготовок, принадлежавших фирме Marrek Puit OÜ, нанеся ей ущерб в 4950 евро.
На этой неделе суд приговорил его к десяти месяцам лишения свободы, обязав компенсировать нанесенный ущерб как RMK, так и частному предприятию.