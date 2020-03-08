45 лет назад: бесстрашный шофер увел готовую взорваться горящую машину от детей

День, который начался совершенно обычно, превратился в опасный для жизни кошмар. Как в приключенческом фильме, здесь не обошлось без горящего грузовика со взрывоопасным грузом и бесстрашного героя за рулем.

Загоревшийся фургон

История началась с того, что у электриков механизированной передвижной колонны Вильянди, выполнявшей спецработы, был обычный рабочий день. В тот день им пришлось чинить сушилку в совхозе Халлисте.

Тем вечером, прежде чем вернуться домой, 32-летний Мати Пилль поехал на своем изготовленном на заказ фургоне ГАЗ-51 за дочерью в Мяннимяэ. В машине также находился Пеэтер Сироткин, слесарь-сварщик.

В 1975 году в Мяннимяэ еще не было новых больших домов, зато было много пустошей. Детский сад на улице Техника уже существовал, и именно оттуда Пилль собирался забрать свою пятилетнюю дочь.

У детсада Мати Пилль остановил машину и вышел из кабины. С первого взгляда он заметил густой дым. «Горим!» Его компаньон выпрыгнул из машины, как ужаленный.

Мужчины сразу вспомнили, что в фургоне был кислородный баллон. Взрыв кислородного баллона - страшная вещь. Когда это произошло, например, лет за десять до этого в больнице в Луганске, сообщалось о восьми смертельных случаях и трех раненых. В результате аварии были разрушены несущие стены и фасад нескольких этажей.

Сироткин бросился в детский сад, чтобы вызвать пожарную команду. Мати Пилль выхватил из фургона пенный огнетушитель и попытался остановить огонь, но безрезультатно: огнетушитель с истекшим сроком годности не работал, и Пилль отбросил его в сторону.

Подальше от детей

Мы не знаем, какие мысли носились в голове Мати Пилля. Но давайте представим припаркованную рядом с детским садом пылающую машину, которая вот-вот взлетит на воздух. Пилль, конечно, знал об ужасных последствиях взрыва кислородного баллона.

Что бы вы сделали? Детский сад, ваша дочь и другие малыши внутри. Горящий грузовик. В любое мгновение может произойти мощный взрыв. На принятие решения - одна сотая секунды. Пилль прыгнул за руль, врубил передачу и помчался по Рижскому шоссе с хрупким планом как-то добраться до пустоши.

Мы не знаем, что он чувствовал в течение тех долгих секунд. Мы не знаем, промелькнула ли у него жизнь перед глазами. Мы не знаем, о ком он думал в это время. Мы не знаем, надеялся ли он остаться в живых. Но он должен был понимать, что, когда машина двигалась, ветер еще больше раздувал огонь, и каждая секунда могла быть последней.

Давайте даже представим, что думали встречные водители, когда видели, сигналящую и пылающую машину, которая неслась на огромной скорости. Кто-то даже попытался остановить ее.

Мати Пилль с дочерью Моникой ФОТО: Erakogu