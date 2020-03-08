В Финляндии школу в срочном порядке закрыли на карантин

Как сообщает округ здравоохранения Пирканмаа, риску заражения подверглись около 90 учащихся, а также часть персонала школы. Их всех поместят под домашний карантин.

В школе учатся около 500 школьников старших (7-10) классов.

Власти подчеркивают, что помещения школы не представляют собой угрозы с точки зрения заражения. Их можно использовать в других целях.

Также сообщается о том, что около 20 студентов университета Тампере (факультет Rakennetun ympäristön tiedekunta в Херванта) оказались в зоне риска заражения. Они помещены на домашний карантин. Данная мера связана со случаями заражения, выявленными в Тампере в пятницу и субботу.

В регионе Пирканмаа до сих пор выявлено четыре случая заражения коронавирусом. Они все связаны с Северной Италией.

В общей сложности в Финляндии зафиксировано 23 инфицированных вирусом COVID-19, из них 14 – в округе здравоохранения Хельсинки и Уусимаа.