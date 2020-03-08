Картина дня: 8 марта, посылки из Китая, фиаско Аэрофлота и прогноз по коронавирусу

ФОТО 〉 Мужчины по всей Эстонии штурмуют цветочные магазины

В этом году выпавший на воскресенье Международный женский день добавил работы продавцам цветов уже в пятницу. Торговцы надеются, что суета продлится до понедельника, когда цветы будут дарить коллегам женского пола. Читать далее...

Прогноз Департамента здоровья: весной коронавирус может отступить

Число зараженных коронавирусом может в течение месяца вырасти в Эстонии, но весной ситуация с подобными инфекционными заболеваниями обычно улучшается, говорит глава Департамента здоровья Мерике Юрило. Читать далее...

МИД: в Италии есть риск оказаться в ловушке в переведенном на карантин регионе

МИД Эстонии предупреждает, что во время поездки в Италию есть риск оказаться в ловушке в переведенных на карантин регионах. Карантинный режим может расшириться географически и могут ввести дополнительные ограничения, отмечает министерство в своем сообщении. Читать далее...

МИД: эстонские туристы из зоны карантина в Италии могут вернуться домой

В связи с установлением в Италии карантина Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Эстонии, у которых нет симптомов заболевания, вернуться домой. Читать далее...

Большие перемены: все посылки из Китая будут облагаться налогом

Министерство финансов направило на согласование поправки к закону, касающиеся отмены освобождения от уплаты налога с оборота при заказе в Эстонию из-за пределов ЕС товаров стоимостью до 22 евро. Читать далее...

45 лет назад: бесстрашный шофер увел готовую взорваться горящую машину от детей

Одним весенним вечером 45 лет назад в Вильянди завыли не предвещающие ничего хорошего пожарные сирены: в три четверти седьмого в Мяннимяэ раздался взрыв, который был слышен по всему городу и за его пределами. Взрыв был настолько сильным, что разбил окна близлежащих домов, а металлические предметы долетели даже до закованного в лед озера Вильянди. Читать далее...

У еще одного пассажира вчерашнего рейса airBaltic нашли коронавирус

Заболевшие были на горнолыжном курорте на севере Италии с 29 февраля до 7 марта. Домой они вернулась рейсом "Милан-Рига" (BT603) авиакомпании airBaltic. Читать далее...

Эстония одна из последних в ЕС: наша страна сильно отстает по важным показателям

По показателям гендерного равноправия Эстония одна из последних в ЕС, а гендерный разрыв зарплат в Эстонии по-прежнему является самым высоким в Европе. Читать далее...

Министерство хочет взять рыбоводческие предприятия в налоговые тиски

В течение многих лет эстонские рыбоводы озадачены планом Министерства окружающей среды - заставить местные рыбоводческие хозяйства платить налог на загрязнение. «Мы не можем спокойно выполнять свою работу, мы должны постоянно думать о том, что с нами будет, когда закон будет принят, и есть ли смысл продолжать», - сказал рыбовод нового поколения Отть Вайно. Читать далее...

Таллиннский Русский музей остался без руководителя

Входящий в структуру Таллиннского городского музея столичный Русский музей остался без руководителя: мэр Таллинна Михаил Кылварт в своем ответе на запрос городской оппозиции сообщил, что заведущая Русским музеем Мария Сморжевских-Смирнова, которая руководила и домом-музеем Петра Первого, ушла в отставку. Читать далее...

Фиаско: Аэрофлот снял с рейсов свой новейший самолет уже на второй день полетов

Новейший в авиапарке «Аэрофлота» самолет Airbus A350–900 не смог в субботу выполнить утренний рейс из Шереметьево в Пулково, что стало большим разочарованием для любителей авиации, которые специально купили билеты на этот утренний рейс, чтобы оказаться в новом самолете. Читать далее...

В 15 провинциях Италии в связи с коронавирусом введен запрет на въезд и выезд