Проверка: готовы ли продуктовые магазины Эстонии противостоять распространению вирусов?

Postimees решил узнать, каким образом эстонские продуктовые магазины помогают своим клиентам оставаться здоровыми в период заболеваний. Применяются ли из-за коронавируса особые методы дезинфекции и какие средства предоставляются клиентам для дезинфекции, ответили представители магазинов.
Из-за коронавируса под наблюдением оказались почти 160 человек, что для Эстонии приличное количество. В случае заболевания люди не могут остаться без продуктов и других жизненно необходимых вещей. Самые посещаемые магазины — это места, где вирусы могут особенно быстро распространяться. Как часто очищают в магазинах площади общественного пользования и какие средства для дезинфекции предлагают клиентам?
Специалист по связям с общественностью Rimi Катрин Батс говорит, что их сесть магазинов всегда уделяли большое внимание качеству и необходимым для его обеспечения требованиям по гигиене. Rimi отмечает, что их требования по гигиене зачастую более строгие, чем того требует закон. Персонал магазина осведомлен о коронавирусе и применяет различные требования по гигиене.
«Уже с прошлого года в наших магазинах установлены предназначенные для клиентов диспенсеры со средством для дезинфекции рук. Надеемся, что клиенты используют их с большим удовольствием сейчас, когда обеспечение гигиены важнее всего», - говорит Батс.
Руководитель по коммуникациям Prisma Peremarket Иво Рулль ответил, что их торговая сеть обеспечила всех работников чистящими и дезинфицирующими средствами. Все сотрудники Prisma обязаны постоянно ими очищать рабочие инструменты и свои руки.
«По всем магазинам Prisma были разосланы инструкции по дополнительным гигиеническим процедурам. В том числе они содержат дополнительные процедуры по очищению площадей общественного пользования, с которыми чаще всего соприкасаются», - уточнил Рулль.
Он отметил, что также во всех комнатах отдыха сотрудников есть мед, имбирь и лимон. Также все сотрудники могут за счет фирмы осенью вакцинироваться от гриппа. Больным работникам рекомендуется оставаться дома до полного выздоровления.