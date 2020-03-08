Эстония одна из последних в ЕС: наша страна сильно отстает по важным показателям

Если по данным за 2019 год средний показатель гендерного равноправия в ЕС составляет 67,4 пункта из ста, то в Эстонии он составляет 59,8 пункта, сообщается в данных, обнародованных Европейским институтом по вопросам гендерного равенства (EIGE). При составлении индекса учитывались положение мужчин и женщин на рынке труда, их материальное положение, образование, использование времени, ресурсы власти и здоровье.
Одновременно Европейский парламент обнародовал составленный Eurostat обзор разницы в зарплатах мужчин и женщин, где Эстония по-прежнему находится на последнем месте. По данным о зарплатах на предприятиях с числом работников выше 10, два года назад разрыв между зарплатами мужчин и женщин составлял в Эстонии 22,7 процента, тогда как средний показатель ЕС составил 14,8 процента.