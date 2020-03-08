Вс, 8.03.2020
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Эстония одна из последних в ЕС: наша страна сильно отстает по важным показателям

Если в новом десятилетии зарплаты будут расти в том же темпе, что и в 2010-х, то к к 2029 году минимальная зарплата составить 1226 евро.

ФОТО: Sille Annuk

По показателям гендерного равноправия Эстония одна из последних в ЕС, а гендерный разрыв зарплат в Эстонии по-прежнему является самым высоким в Европе, передает BNS со ссылкой на портал ERR.

Если по данным за 2019 год средний показатель гендерного равноправия в ЕС составляет 67,4 пункта из ста, то в Эстонии он составляет 59,8 пункта, сообщается в данных, обнародованных Европейским институтом по вопросам гендерного равенства (EIGE). При составлении индекса учитывались положение мужчин и женщин на рынке труда, их материальное положение, образование, использование времени, ресурсы власти и здоровье.

Одновременно Европейский парламент обнародовал составленный Eurostat обзор разницы в зарплатах мужчин и женщин, где Эстония по-прежнему находится на последнем месте. По данным о зарплатах на предприятиях с числом работников выше 10, два года назад разрыв между зарплатами мужчин и женщин составлял в Эстонии 22,7 процента, тогда как средний показатель ЕС составил 14,8 процента.

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