Кадай: начнется ли в Эстонии эпидемия коронавируса, зависит от соседних стран

«Если в соседних странах эта вспышка заболевания не будет находиться под контролем, а у нас тесные связи между странами, все это сыграет свою роль, - сказал Кадай ERR. - С заболеванием всегда связаны определенные риски для здоровья населения и бремя болезни, но бороться с этим можно только мерами чрезвычайного положения, закрывать границы и так далее, а это в свою очередь произведет парализующий эффект».

Он отметил, что по нынешним крупным случаям можно предполагать, что глобальная пандемия может и не начаться, поскольку на данный момент неизвестно, ведет ли себя этот вирус сезонным образом, но сейчас они предполагают, что вирус распространяется сезонно, то есть преимущественно с осени по весну.