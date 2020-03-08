Кадай: начнется ли в Эстонии эпидемия коронавируса, зависит от соседних стран

Вспыхнет ли в Эстонии эпидемия коронавируса, зависит не столько от самой Эстонии, сколько от ее соседей, сказал заведующий отделом экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай в интервью «Актуальной камере».
«Если в соседних странах эта вспышка заболевания не будет находиться под контролем, а у нас тесные связи между странами, все это сыграет свою роль, - сказал Кадай ERR. - С заболеванием всегда связаны определенные риски для здоровья населения и бремя болезни, но бороться с этим можно только мерами чрезвычайного положения, закрывать границы и так далее, а это в свою очередь произведет парализующий эффект».
Он отметил, что по нынешним крупным случаям можно предполагать, что глобальная пандемия может и не начаться, поскольку на данный момент неизвестно, ведет ли себя этот вирус сезонным образом, но сейчас они предполагают, что вирус распространяется сезонно, то есть преимущественно с осени по весну.
По его словам, в том, что касается нового штамма коронавируса, нет ничего исключительного: на сегодняшний день известно, что у 80 процентов заболевание проявляется легкими и средними симптомами, им не нужна госпитализация, у 15-16 процентов болезнь протекает в более серьезной форме, а у 5-6 процентов в критической, а эти показатели сравнимы с обычным сезонным гриппом.