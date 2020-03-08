«Это очень сложно»: Зеленский оценил личные переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным очень сложными и тяжелыми. Об этом глава государства сказал в интервью The Guardian, полную версию которого опубликовала в воскресенье пресс-служба украинского президента.

Зеленского спросили, насколько можно договариваться именно с таким человеком как Путин, пишет Korrespondent.

"Это очень сложно. Очень. Как бы там ни было, мы вернули 111 человек с сентября. Я не говорю, что мы сделали прорыв. Но. Три года не было Нормандского формата. Ситуация была заморожена абсолютно. Через три года мы добились встречи - сейчас вернули 111 человек. Мы сели за стол переговоров. Знаете, говорят: "идет как по маслу"? Но здесь "масла" вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед", - сказал Зеленский.

Украинский президент высказал мнение, что в переговорах с Путиным необходимо быть "немного гибким".

По словам Зеленского, он не чувствует Путина как "надежного партнера", но в то же время выразил надежду, что партнерские отношения между Украиной и Россией установятся не через 100 лет.