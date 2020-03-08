Как защититься от вирусов в самолете: четыре полезных совета

Дезинфицируйте поверхности в самолете

На поверхностях, особенно на подносах, используйте дезинфицирующий гель для рук (с содержанием спирта не менее 60%). Когда вы устроитесь на месте, нанесите несколько капель на салфетку и протрите те области, к которым вы собираетесь прикоснуться. Дезинфицирующие салфетки тоже работают. Часто мойте руки на протяжении всего полета, особенно когда вы опускаете столик чтобы поесть, и после возвращения из туалета.

Выберите сиденье у окна

Места у прохода в самолете ставят в более уязвимое положение, когда потенциально больные пассажиры проходят (чихают и кашляют) мимо. Люди могут дотрагиваться да подголовника вашего сиденья, когда направляются в и из туалета (где условия мытья рук не идеальны).

Используйте увлажняющий назальный спрей

Слизистые оболочки гораздо менее эффективны для блокирования инфекции, если они высыхают, говорит Мишель Баррон, доктор медицинских наук, профессор медико-инфекционных заболеваний, UCHealth, Больница Университета Колорадо (США). Увлажняйте нос при помощи специального спрея. Лучше использовать солевой - он имеет такой же pH, что и у нежных тканей носа.

Расслабьтесь

«Самым обсуждаемым негативным влиянием на здоровье является влияние стресса на снижение иммунной системы и способность бороться с микробами».