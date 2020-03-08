Фото: из-за 8 марта у сотрудников МуПо прибавилось работы в центре Таллинна

По словам старшего инспектора МуПо Вячеслава Бочкарева, Женский день в этом году подкинул немало работы — было много желающих купить цветы. Движение на улице Виру регулировали в течение дня в общей сложности 11 инспекторов.

Бочкарев отметил, что проблем прибавили и уже давно знакомые таксисты, с которыми постоянно приходится воевать на углу улиц Виру и Айя, и которые на этот раз пытались припарковаться возле цветочных киосков, чтобы поймать клиентов.

ФОТО: МуПо

«Головную боль доставил также привозивший продавцам цветов товар транспорт, который становился причиной помех на дороге и проблем с парковкой. В будущем от продавцов цветов ожидается, что товар будут доставлять на место в предназначенное время — в утренние часы — и постоянные поездки туда-сюда не будут приводить к возникновение помех для дорожного движения», - сказал Бочкарев.

ФОТО: МуПо