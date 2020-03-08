МИД: эстонские туристы из зоны карантина в Италии могут вернуться домой

В связи с установлением в Италии карантина в Ломбардии, Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро-э-Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти, Вербано-Кузьо-Оссола, Новара, Верчелли и Алессандрия Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Эстонии, у которых нет симптомов заболевания, вернуться домой.
Отбытие из зон карантина происходит через соответствующие пропускные пункты, туристам разрешено покидать зоны для возвращения домой. Но следует оценить свое состояние здоровья и своих близких, это значит, что при появлении температуры выше 37,5 градусов следует оставаться дома или в месте ночлега и позвонить в скорую для получения медицинской помощи.
Покинувшим зону риска следует в течение 14 дней оставаться на карантине и следить за температурой тела.
Для тех, кто остается в зоне карантина, МИД рекомендует следовать указаниям местных властей.
В пределах зоны карантина также могут быть установлены ограничения на передвижение и передвижение происходит при экстренной необходимости (для получения медицинской помощи, для похода в магазин и аптеку).
На данный момент в зоне карантина ходят поезда и летают самолеты, но, чтобы покинуть зону, необходимо обосновать свою поездку возвращением на родину или в постоянное место жительства.
Если у граждан Эстонии возникнут проблемы с возвращением домой, МИД просит позвонить по их круглосуточному номеру: +372 53 01 9999. Также туристам рекомендуют связаться с их авиакомпанией или турфирмой.
Подробнее об ограничениях и рекомендациях по поведению в зоне карантина Италии можно прочитать на сайте МИДа.
Номер скорой помощи в Италии: 112.
МИД продолжает следить за развитием ситуации и обновлять рекомендации для путешественников.
Всех путешественников просят регистрировать поездки на сайте МИДа.
Всю информацию о коронавирусе можно получить на сайте Департамента здоровья.