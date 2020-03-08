МИД: эстонские туристы из зоны карантина в Италии могут вернуться домой

Отбытие из зон карантина происходит через соответствующие пропускные пункты, туристам разрешено покидать зоны для возвращения домой. Но следует оценить свое состояние здоровья и своих близких, это значит, что при появлении температуры выше 37,5 градусов следует оставаться дома или в месте ночлега и позвонить в скорую для получения медицинской помощи.

Покинувшим зону риска следует в течение 14 дней оставаться на карантине и следить за температурой тела.

Для тех, кто остается в зоне карантина, МИД рекомендует следовать указаниям местных властей.

В пределах зоны карантина также могут быть установлены ограничения на передвижение и передвижение происходит при экстренной необходимости (для получения медицинской помощи, для похода в магазин и аптеку).

На данный момент в зоне карантина ходят поезда и летают самолеты, но, чтобы покинуть зону, необходимо обосновать свою поездку возвращением на родину или в постоянное место жительства.

Если у граждан Эстонии возникнут проблемы с возвращением домой, МИД просит позвонить по их круглосуточному номеру: +372 53 01 9999. Также туристам рекомендуют связаться с их авиакомпанией или турфирмой.

Подробнее об ограничениях и рекомендациях по поведению в зоне карантина Италии можно прочитать на сайте МИДа.

Номер скорой помощи в Италии: 112.

МИД продолжает следить за развитием ситуации и обновлять рекомендации для путешественников.

Всех путешественников просят регистрировать поездки на сайте МИДа.