Вс, 8.03.2020
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  • Ирина Эмбрих заняла третье место на этапе Гран-при в Будапеште

Ирина Эмбрих заняла третье место на этапе Гран-при в Будапеште

Ирина Эмбрих.

ФОТО: Tairo Lutter

Фехтовальщица сборной Эстонии Ирина Эмбрих в воскресенье завоевала бронзовую медаль на этапе мирового Гран-при в Будапеште.

Она одолела нескольких очень сильных соперниц, в том числе серебряного призера Олимпиады, третьего номера мирового рейтинга Чхве Ин Джон из Южной Кореи, и лишь в полуфинале уступила французской шпажистке Александре Луи-Мари - 8:15, пишет rus.err.ee.

Остальные эстонские шпажистки выбыли из борьбы гораздо раньше. Эрика Кирпу уступила во втором круге, Катрина Лехис - в 1/64 финала, а Нелли Дифферт и Юлия Беляева не смогли преодолеть групповой раунд. 

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