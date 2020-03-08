Ирина Эмбрих заняла третье место на этапе Гран-при в Будапеште

Она одолела нескольких очень сильных соперниц, в том числе серебряного призера Олимпиады, третьего номера мирового рейтинга Чхве Ин Джон из Южной Кореи, и лишь в полуфинале уступила французской шпажистке Александре Луи-Мари - 8:15, пишет rus.err.ee.