Цены на нефть претерпели крупнейший обвал с 1991 года

В частности, цена нефти марки Brent, добываемой в Северном море, через несколько часов после начала продажи составила 32,83 доллара за баррель - это на 12,44 доллара ниже, чем в конце прошлого биржевого дня 6 марта. Цена американской марки WTI снизилась на 12,44 доллара до 28,84 доллара.

Снизились также котировки валют стран, связанных с добычей нефти. Так, норвежская крона упала на 3 процента, а российский рубль на 4 процента - до минимума за почти четыре года, отмечает Reuters.

Провал переговоров ОПЕК+ и влияние эпидемии коронавируса на нефтяной рынок

Причиной обвала цен на нефть стали окончившиеся неудачей переговоры участников Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) по вопросу снижения объемов нефтедобычи, прошедшие 6 марта в Вене. ОПЕК предложила 14 странам, входящим в объединение, во втором квартале 2020 года сократить ежедневную добычу нефти на 1 миллион баррелей, а 10 партнерам организации, в том числе России, - взять на себя еще 500 тысяч баррелей. Однако Москва отказалась углублять ограничения.

Предложение дополнительно ограничить объем нефтедобычи ОПЕК объяснила необходимостью удержать цены на нефть от дальнейшего снижения на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, отрицательно влияющей на мировые экономические прогнозы и спрос на нефть.

С 1 апреля будут сняты все ограничения на добычу нефти

После провала переговоров в Вене государственный нефтедобывающий концерн Саудовской Аравии Aramco заявил, что собирается понизить официальную цену на продажу всех сортов нефти для всех покупателей, сообщает информагентство Reuters. Для покупателей в Северо-Западной Европе вследствие этого цена на баррель нефти должна снизиться на 8 долларов, указывает агентство.