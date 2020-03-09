Воспитанник нарвского футбола Георгий Тунев помог СПАЛу обыграть "Парму"

В поединке 26-го тура итальянской Серии А команда СПАЛ, цвета которой защищает воспитанник нарвского футбола Георгий Тунев, одержала важную выездную победу над "Пармой", передает Rus.Err.ee
Матч прошел в воскресенье, 8 марта, и завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного мяча стал Андреа Петанья, на 71-й минуте реализовавший пенальти.
Георгий Тунев вышел на поле на 89-й минуте встречи, заменив Алессандро Мурджу.
СПАЛ, набравший 18 очков, ушел с последнего места, но "Брешия", с 16 баллами замыкающая турнирную таблицу, имеет игру в запасе.