Пн, 9.03.2020
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  • Воспитанник нарвского футбола Георгий Тунев помог СПАЛу обыграть "Парму"

Воспитанник нарвского футбола Георгий Тунев помог СПАЛу обыграть "Парму"

SPAL-i poolkaitsja Georgi Tunjov (#96)

ФОТО: Kuvatõmmis videost.

В поединке 26-го тура итальянской Серии А команда СПАЛ, цвета которой защищает воспитанник нарвского футбола Георгий Тунев, одержала важную выездную победу над "Пармой", передает Rus.Err.ee

Матч прошел в воскресенье, 8 марта, и завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного мяча стал Андреа Петанья, на 71-й минуте реализовавший пенальти.

Георгий Тунев вышел на поле на 89-й минуте встречи, заменив Алессандро Мурджу.

СПАЛ, набравший 18 очков, ушел с последнего места, но "Брешия", с 16 баллами замыкающая турнирную таблицу, имеет игру в запасе.

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