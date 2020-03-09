В Нидерландах начинается процесс по делу о крушении "Боинга" в небе над Украиной

Выступая на следующий день после трагедии, Владимир Путин возложил вину за произошедшее на Украину. И хотя Россия всегда отрицала причастность к трагедии MH17, позиция Кремля и его информационная политика менялись в течение последних лет.

В частности, в первые месяцы российские государственные СМИ распространяли "альтернативные" версии трагедии, которые позже оказались несостоятельными. Так, в ноябре 2014 года Первый канал показал "сенсационный" снимок истребителя в районе MH17. Но поблизости не было воздушных судов, способных сбить "Боинг", что однозначно показали данные радаров. В интервью журналу The New Yorker в конце 2019 года глава Первого канала Константин Эрнст признал "ошибку".

Позже версию международной следственной группы опровергало министерство обороны РФ, ссылаясь на исследования, проведенные российским оборонным концерном "Алмаз-Антей". Российские эксперты утверждают, что в рамках собственного эксперимента "обстреляли" корпус самолета "Ил-86" ракетами из установки "Бук" и пришли к выводу, что ракета, уничтожившая летом 2014 года пассажирский лайнер в небе над Донбассом, была запущена с территории, находившейся под контролем украинских военных.

Выводы следователей JIT Россия официально не признает. Тем не менее в феврале 2020 года стало известно, что Кремль предлагал правительству Нидерландов судить подозреваемых по делу MH17 на территории России - предложение, от которого, по данным Reuters, власти страны отказались.

Катастрофа MH17: за чем еще важно следить

Уголовный суд, стартующий 9 марта в Схипхоле, самый крупный, но не единственный юридический процесс по делу о крушении "Боинга" "Малайзийских авиалиний". В частности, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассматривает две жалобы: "Айлей и другие против России" и "Энглин и другие против России". Коллективные иски поданы от имени 380 родственников жертв крушения MH17. Истцы из Германии, Австралии, Нидерландов, США и других стран обвиняют Россию в нарушении права жертв на жизнь, а также в том, что российские власти сделали недостаточно для того, чтобы расследовать обстоятельства преступления.

Ранее ЕСПЧ потребовал от России предоставить свои комментарии, и, как удалось узнать DW, 2 января 2020 года Россия направила в суд свою позицию. После получения комментариев со стороны истцов суд сможет вынести решение по жалобам. Ведущим адвокатом по одной из жалоб является американский адвокат Джерри Скиннер. Он получил известность, сумев добиться компенсаций для жертв взрыва "Боинга-747" над Локерби. Сроки вынесения вердикта в ЕСПЧ пока не называются.