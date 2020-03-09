Усилий Малкина и Кучерова для победы не хватило

Форвард «Колорадо» Владислав Наместников набрал два (1+1) очка в матче чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:3). В четырех последних играх россиянин забросил три шайбы. Всего в семи матчах за «Эвеланш» после обмена из «Оттавы» на счету Наместникова пять (3+2) баллов. В 63 играх сезона нападающий набрал 30 (16+14) очков.