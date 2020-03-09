Усилий Малкина и Кучерова для победы не хватило

Семь матчей состоялись минувшей ночью в регулярном чемпионате НХЛ.
Форвард «Колорадо» Владислав Наместников набрал два (1+1) очка в матче чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:3). В четырех последних играх россиянин забросил три шайбы. Всего в семи матчах за «Эвеланш» после обмена из «Оттавы» на счету Наместникова пять (3+2) баллов. В 63 играх сезона нападающий набрал 30 (16+14) очков.
Шайба Евгения Малкина не помогла "Питтсбургу" одолеть дома "Каролину" (2:6) Малкин забил вторую шайбу в двух играх и разменял восьмой десяток очков, набрав 71 балл (23+48).
Никита Кучеров набрал 84-е очко в сезоне, отдав результативную передачу в матче с "Детройтом" (4:5). Россиянин набрал очки (2+2) в третьей игре подряд. Всего в 67 матчах сезона на счету Кучерова 84 (33+51) балла.
Результаты остальных встреч:
Ванкувер – Коламбус – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Анахайм – Миннесота – 4:5 (1:2, 2:0, 1:2)
Чикаго – Сент-Луис – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Калгари – Вегас – 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)