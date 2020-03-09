Баллада о 17 повешенных, созданная Львом Эренбургом при участии Уильяма Шекспира

Еще до того, как начнется трагедия, на сцене появятся двое молодцов: один взъерошенный и явно туго соображающий, другой гибкий, расхлябанный; он уцепится за один из трупов и попытается покачаться на нем. Это – непутевые сыновья Глостера: законный Эдгар (Андрей Бодренков) и незаконный Эдмонд (Даниил Шигапов).

Право на трагедию

Лев Эренбург работал над постановкой «Короля Лира» почти пять лет. За это время всё яснее становилось, что современный мир то ли застыл над пропастью, то ли раскачивается над ней; почва уходит из-под ног, как табурет из-под ног приговоренного к казни, абсурд превращается в чистой воды реализм. И – что всего вернее говорит о безнадежности земного существования – деградация общества и индивидов идет семимильными шагами, те, кто стоят во главе государств, великих или малых, не имеет значения, пигмейски малы по сравнению с масштабами вызовов, которые бросает вырвавшееся из-под контроля Время.

Ставя сегодня шекспировские великие трагедии, режиссер обязан задать себе вопрос, насколько соотносится с грандиозностью их образов и страстей современный социум и современный человек. Помню, года полтора назад крупнейший в России и один из крупнейших в мире шекспировед Алексей Вадимович Бартошевич, приехавший на премьеру «Короля Лира» в THEATRUM’e, говорил, что сегодня мы не имеем права на Шекспира. Точнее – на то, чтобы делать вид, будто величие его драматургии можно без поправок проецировать на сегодняшний день.

Лев Эренбург подошел к «Королю Лиру», сочинив для постановки особый театральный язык, в котором шокирующая своей откровенностью архаичность приемов подчеркивает абсолютную современность режиссерского высказывания. Режиссер моделирует на сцене эстетику дошекспировского английского театра с его грубостью и избыточной кровавостью. Ту самую эстетику, которую начинающий драматург театра «Глобус» вынужден был принять (а может – издевательски спародировал все ее переборы) в «Тите Андронике» и от которой всё еще оставался несвободен в «Генрихе VI». Но очень скоро мастер Уильям догадался, что необязательно заваливать сцену трупами для усиления драматического эффекта, что принцип Бритвы Оккама применим и к театральному делу, и здесь он звучит так: «Не следует умножать количество убийств сверх необходимого для развития действия». Потому что трагизм – в чем-то ином. И не в последнюю очередь – в ужасе и протесте, которые возникают в мыслящем человеке, когда он сталкивается с вывихнутым веком.