Чемпионат мира по международным шашкам вновь пройдет в Таллинне

«Эстонский союз шашек преуспел в качестве организатора международных турниров: в течение последних 17 лет практически ежегодно в Таллинне проводили как минимум один чемпионат – в общей сложности, 15 чемпионатов Европы или мира», - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. «Тот факт, что спустя 4 года Эстонский союз шашек будет вновь проводить в Таллинне чемпионат мира, является большим спортивным достижением. Таллинн является мировой столицей шашек благодаря тому, что с 2017-го года здесь расположена штаб-квартира Всемирной федерации шашек. В период 2007-2017 в Таллинне располагалась штаб-квартира Европейской федерации шашек. Для нас очень важно, чтобы в Таллинне и в Эстонии проводились международные чемпионаты, благодаря которым Эстонию оценивают не только как туристическое направление, но и как мировую спортивную арену. Шашки подают пример другим видам спорта».

«Международную конкурентоспособность национального союза доказывает получение прав на проведение чемпионатов», - отметил президент Всемирной федерации шашек Янек Мягги. «Эстонский союз шашек на сегодняшний день, безусловно, является одним из сильнейших организаторов чемпионатов по шашкам в мире. За последние годы в Эстонии накопили знания, навыки и желание организовывать турниры высшего уровня. Для получения права на проведение чемпионата требуется в первую очередь доверие в отношении национального союза, а во-вторых, необходима большая поддержка со стороны государства и города. Таллинн на протяжение десятков лет активно поддерживал шашки и другие интеллектуальные виды спорта. Кроме того, проведение соревнований поддерживали многие местные спонсоры, Эстонский Олимпийский комитет и государство. Эстония добилась этого статуса в результате сотрудничества многих сторон».

«Лучшие спортсмены мира считают Таллинн прекрасным местом для проведения турниров высшего класса», - сказал президент Эстонского союза шашек Тармо Тульва. «В прошлом году чемпионат мира среди женщин прошел в России, в Якутске, а чемпионат среди мужчин в Кот-д'Ивуаре, в Ямусукро. Чемпионаты проводятся по всему миру, на всех материках, однако в последние десятилетия Таллинн и Эстония, безусловно, входят в ТОП-3 ведущих мировых организаторов. Мы завоевываем медали на чемпионатах, у нас много талантливой молодежи, у которых большое спортивное будущее. На сегодняшний день мы являемся лидерами среди организаторов чемпионатов, что, конечно, помогает нам пропагандировать и популяризировать шашки».

«Не менее важно и то, что как страна-организатор мы получим места для своих игроков как на мужском, так и на женском турнире. Это дает шашистам из Эстонии возможность бороться с абсолютными лидерами на чемпионате мира за максимально высокое место», - сказал Тармо Тульва. «В этом году с 1-го по 9-е августа в Таллинне пройдет чемпионат Европы среди юниоров по международным шашкам. Мы надеемся завоевать медали в разных возрастных группах и рассчитываем на очень высокие места. Впереди нас ждет очень напряженный и выдающийся год».

Ранее в Таллинне дважды проводили чемпионаты Европы – в 2008-м и 2014-м году. Чемпионат среди мужчин и женщин состоялся в 2017-м году, а в 2013-м году в Таллинне прошел титульный матч, в ходе которого действующий чемпион мира Александр Георгиев победил чемпиона 2009-го года Александра Шварцманна. Часть партий титульного матча проводили в Таллинне и в 1972-м году, когда играли Андрис Андрейко из Латвии и Изер Куперман из Украины, представлявшие на тот момент СССР.

Чемпионат мира по шашкам проводится каждые два года. В этот раз в Таллинн прибудут участники более чем из 30 стран. Соревнования проводятся по правилам международных шашек, когда игра идет на 100-клеточном поле. По сравнению с широко распространенными у нас русскими шашками в правилах есть некоторые отличия.