Пн, 9.03.2020
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Раймонд Кальюлайд: у управы Ласнамяэ вообще есть мозги?

Раймонд Кальюлайд

ФОТО: Sander Ilvest

Депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд возмутился на своей страничке в соцсети Facebook по поводу молодежной дискотеки в Ласнамяэ, которая состоялась 6 марта.

"А у них мозги есть в управе Ласнамяэ? В Японии ВСЕ школы закрыты с конца февраля. А у нас организуют детский праздник для детей из всех регионов. Безответственность!", — возмущается политик.

"Они что, новости не читают никакие? Надо отменить все городские мероприятия, особенно для пожилых людей. В школах перейти на э-уроки. Cегодня", — пишет Кальюлайд.

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