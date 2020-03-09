Раймонд Кальюлайд: у управы Ласнамяэ вообще есть мозги?

Депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд возмутился на своей страничке в соцсети Facebook по поводу молодежной дискотеки в Ласнамяэ, которая состоялась 6 марта.
"А у них мозги есть в управе Ласнамяэ? В Японии ВСЕ школы закрыты с конца февраля. А у нас организуют детский праздник для детей из всех регионов. Безответственность!", — возмущается политик.
"Они что, новости не читают никакие? Надо отменить все городские мероприятия, особенно для пожилых людей. В школах перейти на э-уроки. Cегодня", — пишет Кальюлайд.