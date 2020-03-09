Живущая в Италии эстонка: «Когда кто-то кашляет — все разбегаются!»

«Сегодня (вчера – прим.ред.) я в магазин точно не пойду, так как люди в панике, везде толпы народа», - рассказала 46-летняя эстонка и припомнила события двухнедельной давности. В 30 километрах от ее дома объявили карантин. Люди тут же побежали в магазины, как будто готовясь к апокалипсису: кто-то покупал по семь килограммов бананов, другие по сто килограммов пасты. По словам Керсти, даже сейчас обычный ритм жизни нарушен. Если на улице или в магазине кто-то закашляет, люди начинают оборачиваться и разбегаться в разные стороны.

Уже две недели в провинции Бергамо закрыты школы. По словам живущей в Италии эстонки, дети проходят обучение в интернете: школа организует онлайн-уроки, дети делают домашние задания, которые сдают к указанному сроку.

«Я работаю в транспортной компании. И поскольку мы работаем не только в Ломбардии — 80 процентов перевозок уходит за пределы области – мы сейчас выясняем, как нам дальше быть», - пояснила она.

Больше всего Керсти переживают за молодежь, которая, по ее мнению, не до конца понимает всю серьезность ситуации.

«Проблема в том, что хоть школы и закрыты, но бары работают. Молодежь по вечерам ходит туда отдыхать, не осознавая, что это опасно. У меня трое детей. Старший заявил, что больше не будет выходить из дома. Средний в субботу заявил, что пойдет с друзьями в бар, но потом передумал», - рассказала она.

Также проблемы наблюдаются в больницах, которые не справляются с наплывом посетителей. «Недавно пришлось отправиться в отделение экстренной помощи, так как ребенок сломал руку. Я специально выбирала больницу поменьше, но я пришла в ужас от увиденного. Машины скорой шли потоком, одна за другой… Было видно, что они завалены работой», - сообщила Керсти.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, согласно которому ограничен въезд и выезд во всей автономной области Ломбардия и еще 14 северных провинций. Таким образом правительство намерено сдержать распространение коронавируса.

Ограничения ввели с 8 марта по 3 апреля и затрагивают, помимо всей Ломбардии, провинции Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро-э-Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти, Вербано-Кузьо-Оссола, Новара, Верчелли и Алессандрия. В результате на карантине окажутся популярные у туристов города Милан и Венеция.

Президент Керсти Кальюлайд, которая вернулась после недельного визита из США, в субботу, 7 марта, отказалась от участия в мероприятии в честь годовщины Конгресса Эстонии, поскольку она могла в Америке находиться с зараженными коронавирусом в одном зале.

Позже стало известно, что делегация не контактировала с зараженными на AIPAC, анализы всей делегации были негативным и ни у кого не было симптомов заболевания.

"Так что на следующей неделе работа продолжится в обычном ритме, - пояснила Кальюлайд. - Разумеется, мы тщательно следим за здоровьем людей, я всем рекомендую это делать".

По данным Департамента здоровья, начиная с 31 января 293 жителя Эстонии проверились на вирус Covid-19. Заболевание было выявлено у 10 человек.