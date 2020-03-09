Количество зараженных коронавирусом пассажиров субботнего рейса airBaltic резко выросло

В Латвии за последние сутки было проведено 22 анализа на наличие вируса, а в общей сложности на сегодняшний день было проведено 244 подобных анализа, в шести случаях заражение Covid-19 подтвердилось.

Отмечается, что все трое летели 7 марта рейсом airBaltic BT-630 из Милана.

Начато эпидемиологическое обследование с целью установить всех контактировавших.

Инфекционист Рижской Восточной клинической университетской больницы Ангелика Круминя в эфире Latvijas Radio подчеркнула, что новые случаи Covid-19 все еще будут, но не надо впадать в панику.

Она отметила, что пока тяжело прогнозировать, сколько случаев затронут Латвию, но по ее мнению, это не будут тысячи или десятки сотен.

Она также похвалила отличную работу оперативных служб.

"Не надо лишней паники, необходимо действовать уверенно, разумно и основываясь на информации", - сказала Круминя.

Она напомнила, что, например, в Китае на данный момент нет новых случаев или по крайней мере нет "с таким рывком". В то же время, принимая во внимание ситуацию в Италии, все не так стабильно, как хотелось бы и стоит считаться, что в Европе будет еще много новых случаев.

Круминя напомнила, что в природе вирусов "соревноваться между собой". С приближением теплых погодных условий, появятся кишечные вирусы и другие инфекции, и ситуация может улучшиться. Однако, по ее мнению, такое развитие событий возможно ближе к лету.

Инфекционист также призвала оценить необходимость путешествовать, ведь именно это увеличивает риски распространения вируса.

Как ранее сообщал RUS.TVNET, в воскресенье, 8 марта, был выявлен третий заболевший Covid-19. Это был член семьи женщины, заболевание которой было констатировано утром в воскресенье.