"Манчестер Сити" обновил антирекорд Гвардиолы, "Ливерпулю" до чемпионства осталось две победы

«Манчестер Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче чемпионата Англии.

«Юнайтед» выиграл у «Сити» второй раз в сезоне АПЛ. 7 декабря команда Оле-Гуннара Сульшера победила «горожан» в гостях – 2:1. Победный гол тогда также забил Антони Марсьяль.

Для «горожан» это седьмое поражение в текущем сезоне АПЛ. Это худший показатель в карьере Пепа Гвардиолы.

Ранее он проигрывал максимум 6 матчей в чемпионате за один сезон – с «Сити» в 2016-17 годах.

Таким образом, отрыв «Ливерпуля», лидера АПЛ, от второго места вырос до 25 очков. По потерянным очкам («Сити» провел на 1 матч меньше) отрыв составляет 22 очка.

Следовательно, мерсисайдцы могут стать чемпионами в том случае, если выиграют два ближайших матча – у «Кристал Пэлас» и «Эвертона» – при условии, что «Ман Сити» не будет терять очки.

«Челси» дома крупно обыграл «Эвертон» (4:0). Команда Фрэнка Лэмпарда закрепилась на 4-м месте, у нее 48 очков после 29 матчей. Идущий вторым «Лестер» опережает «синих» на 2 балла и имеет матч в запасе.