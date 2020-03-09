А вы уже получили? Департамент здоровья разослал жителям Эстонии письма с предупреждением

«Ecли вы вернулись из региона, объявленного зоной риска, или соприкоснулись с заболевшим COVID-19, останьтесь дома на две недели и наблюдайте за состоянием своего здоровья», - призывает Департамент здоровья.

Информацию о регионах, объявленных зонами риска, можно получить на домашней странице департамента.

Также местных жителей призывают помнить, что сейчас сезон гриппа, распространены различные инфекционные заболевания, симптомы которых схожи с симптомами коронавируса. «При температуре, кашле или затрудненном дыхании проконсультируйтесь с семейным врачом или по инфотелефону семейных врачей 1220 (при звонке из-за границы +372 634 6630). Если в течение последних 14 дней вы побывали в регионе, объявленном зоной риска, или соприкасались с заболевшим коронавирусом, обязательно скажите об этом», - говорится в письме.

Департамент отмечает, что обычно вирус сопровождается температурой, кашлем и/или затрудненным дыханием и передается от человека человеку воздушно-капельным путем – через кашель или чихание, а также через капли мокроты, оставшиеся на зараженных поверхностях, и руки.

Как правило, заболевание протекает в легкой форме. Наиболее подвержены риску заражения вирусом пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой.

Также Департамент здоровья дает рекомендации: Чтобы лучше всего защитить себя и своих близких, нужно тщательно и регулярно мыть руки!

Если чувствуете, что заболеваете, оставайтесь дома – так вы скорее поправитесь и защитите от заражения и других.

Держитесь на расстоянии не менее метра от больных.

При подозрении на вирус не обращайтесь в отделение экстренной медицинской помощи (ЭМО) – вы можете подвергнуть опасности других. Позвоните семейному врачу или по инфотелефону семейных врачей 1220 (при звонке из-за границы +372 634 6630).

Самая достоверная и актуальная информация о коронавирусе COVID-19 доступна на сайте Департамента здоровья.