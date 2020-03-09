Исключения для собственных нужд не действуют: туристам напоминают, что нельзя ввозить из России в Эстонию

Как отмечает ведомство, в последние недели участились случаи, когда люди пытаются привезти из России в Эстонию семена растений. Налогово-таможенный департамент и Департамент сельского хозяйства напоминают, что ввозимые из-за пределов Европейского Союза семена должны сопровождаться фитосанитарным сертификатом. Исключения для собственных нужд в небольших количествах более не действуют.

Это требование действует также в отношении растений, срезанных цветов, фруктов и овощей, садовых и лесных ягод. Правило должны соблюдать как предприниматели, так и частные лица. Ввоз сертифицируемых видов растений, сельскохозяйственных и овощных культур из России не разрешается.

По словам специалиста по развитию таможенного отдела НТД Aлександра Миксюка, из-за теплой зимы с начала года на восточной границе было выявлено очень много нарушений, когда люди привозят в Эстонию семена, которые сюда завозить нельзя. "Уже скоро начнется сезон посадок и ввоз семян еще участится, поэтому напоминаем, что из России в Эстонию семена ввозить нельзя",- подчеркнул Mиксюк.

С 14 декабря 2019 в Эстонии и в других государствах-членах ЕС изменился порядок ввоза растений и продуктов растительного происхождения. Новые правила и требования устанавливаются с целью предотвращения распространения опасных вредителей растений.

"Сертифицированное семя имеет проверенное качество и производственную цепочку. Фито-санитарный сертификат выдает фитосанитарная служба страны-производителя, - сказала советник отдела экологического сельского хозяйства и семян Пийа Пуусепп. - Из не входящих в список государств семена сертифицируемых видов растений ввозить в Эстонию не разрешается. Семена несертифицирумых видов растений можно ввозить, если у них имеется фитосанитарный сертификат".