Пн, 9.03.2020
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В Таллинне взорвался автомобиль

Горящий автомобиль. Фото иллюстративное.

ФОТО: Andrus Aaviste

В пятницу днем в Таллинне взорвался автомобиль, сообщает пресс-служба Спасательного департамента.

В пятницу, 6 марта, в 12.59 поступило сообщение, что в Мустамяэ на улице Айанди взорвался автомобиль. Спасатели выяснили, что в подлежащем к списанию автомобиле владелец поджег оставшуюся после празднования Нового года пиротехнику. К счастью, ни люди, ни припаркованные поблизости автомобили на этот раз не пострадали.

Спасательный департамент напоминает, что для манипуляций с фейерверком надо выбирать безопасные места. Пиротехнику нельзя поджигать в непосредственной близости от домов, автомобилей и людей. Пиротехника опасна и может стать причиной серьезных травм.

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