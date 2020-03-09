В Таллинне взорвался автомобиль

В пятницу, 6 марта, в 12.59 поступило сообщение, что в Мустамяэ на улице Айанди взорвался автомобиль. Спасатели выяснили, что в подлежащем к списанию автомобиле владелец поджег оставшуюся после празднования Нового года пиротехнику. К счастью, ни люди, ни припаркованные поблизости автомобили на этот раз не пострадали.