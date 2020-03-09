В пятницу днем в Таллинне взорвался автомобиль, сообщает пресс-служба Спасательного департамента.
В пятницу, 6 марта, в 12.59 поступило сообщение, что в Мустамяэ на улице Айанди взорвался автомобиль. Спасатели выяснили, что в подлежащем к списанию автомобиле владелец поджег оставшуюся после празднования Нового года пиротехнику. К счастью, ни люди, ни припаркованные поблизости автомобили на этот раз не пострадали.
Спасательный департамент напоминает, что для манипуляций с фейерверком надо выбирать безопасные места. Пиротехнику нельзя поджигать в непосредственной близости от домов, автомобилей и людей. Пиротехника опасна и может стать причиной серьезных травм.