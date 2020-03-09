Таллинн продаст 82 городских автобуса, интерес к покупке проявляет Украина

После приобретения в этом году первой партии новых газовых автобусов Таллинн начнет распродавать свой нынешний автобусный парк.
На торги будут выставлены 38 18-метровых автобусов с гармошкой марки Scania и Volvo, 44 12-метровых автобусах тех же производителей и 4 троллейбуса Solaris, пишет rus.err.ee.
Интерес к покупке проявляют в украинском Чернигове, делегация которого приезжала в Таллинн в декабре прошлого года. По словам мэра Чернигова Владислава Атрошенко, город планирует обновление подвижного состава и Чернигов хотел бы приобрести у Таллинна бывшие в употребление троллейбусы и автобусы.
По словам вице-мэра эстонской столицы Андрея Новикова, пока он даже примерно не может сказать, за какую цену Таллинн будет продавать старые троллейбусы и автобусы.