Таллинн продаст 82 городских автобуса, интерес к покупке проявляет Украина

На торги будут выставлены 38 18-метровых автобусов с гармошкой марки Scania и Volvo, 44 12-метровых автобусах тех же производителей и 4 троллейбуса Solaris, пишет rus.err.ee.

Интерес к покупке проявляют в украинском Чернигове, делегация которого приезжала в Таллинн в декабре прошлого года. По словам мэра Чернигова Владислава Атрошенко, город планирует обновление подвижного состава и Чернигов хотел бы приобрести у Таллинна бывшие в употребление троллейбусы и автобусы.