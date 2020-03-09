Венеция сегодня: пустые улицы, минимум туристов и бизнес под угрозой

Италия считается пятой страной в мире по посещаемости и четвертой по прибыли от туризма. Обычно на улицах популярных туристических городов просто не протолкнуться, а о том, чтобы сфотографировать красивые виды без лишних людей в кадре - вообще мечтать не стоит.

Глядя на фотографии, сделанные на улицах популярной среди туристов Венеции, складывается впечатление, что это какой-то город признак.

Напомним, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, согласно которому ограничен въезд и выезд во всей автономной области Ломбардия и еще 14 северных провинций. Таким образом правительство намерено сдержать распространение коронавируса.

Ограничения ввели с 8 марта по 3 апреля и затрагивают, помимо всей Ломбардии, провинции Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро-э-Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти, Вербано-Кузьо-Оссола, Новара, Верчелли и Алессандрия. В результате на карантине окажутся популярные у туристов города Милан и Венеция.

Указом запрещается въезд и выезд с указанных территорий, а также перемещения внутри них. Исключение: крайне уважительные и подтвержденные причины рабочего или семейного характера.

Кроме того, в провинции смогут вернуться их жители, если захотят.

Допускается, что новые ограничения на передвижения затронут более четверти всего населения Италии.