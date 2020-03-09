УЕФА из-за распространения коронавируса отменил рукопожатия

"Игроки не будут обмениваться рукопожатием со своими оппонентами и судьями в рамках предматчевого протокола на матчах УЕФА до дальнейшего уведомления. Это относится ко всем матчам под эгидой УЕФА и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по минимизации распространения вируса COVID-19", — говорится в сообщении УЕФА.