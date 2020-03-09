УЕФА из-за распространения коронавируса отменил рукопожатия

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте объявил об отмене традиционных рукопожатий перед матчами турниров, проводимых под эгидой организации, передает Р-Спорт.
Решение УЕФА принято в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Игроки не будут обмениваться рукопожатием со своими оппонентами и судьями в рамках предматчевого протокола на матчах УЕФА до дальнейшего уведомления. Это относится ко всем матчам под эгидой УЕФА и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по минимизации распространения вируса COVID-19", — говорится в сообщении УЕФА.
По последним данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч, погибли 3100 человек, общее число заболевших за пределами КНР превысило 26 тысяч человек в 103 странах, скончались 539 человек.