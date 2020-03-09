Пн, 9.03.2020
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  • Министерство экономики выставило на продажу госкомпанию Eesti Teed за 17 млн евро

Министерство экономики выставило на продажу госкомпанию Eesti Teed за 17 млн евро

Иллюстративное фото.

ФОТО: Marianne Loorents / Virumaa Teataja

Министерство экономики объявило аукцион по приватизации 100% акций государственного предприятия Eesti Teed со стартовой ценой 16,9 млн евро, пишет Rus.ERR.

Если аукцион завершится успешно, то продажа предприятия состоится во втором квартале текущего года, сообщило в понедельник Министерство экономики.

В сообщении отмечается, что доход от продажи компании пока не учтен в государственном бюджете, потому что окончательная цена сделки выяснится при заключении договора.

Министр экономики Таави Аас пояснил, что создание Eesti Teed в 2012 году было вызвано необходимостью усилить конкуренцию на рынке дорожных работ и упорядочить этот рынок.

Основное направление деятельности AS Eesti Teed - летние и зимние работы по обслуживанию автомобильных дорог, а также их строительство и ремонт.

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