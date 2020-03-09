Умный дом позволяет взломать даже холодильник и лампочки

Искусственный интеллект-психолог

Инвестиционные мошенники могут одновременно звонить тысячам людей. Для этого не нужно тысяч звонящих, достаточно одного компьютера, который совершает эти звонки. Потенциальных жертв по всему миру имеется почти семь миллиардов человек. Но компьютер позволяет преступникам настолько сузить целевую группу жертв, что в нее попадаю только самые уязвимые. Представьте себе, что вам звонят и в трубке с вами говорит искусственный интеллект, который звучит, как человек, и предлагает свободную от рисков инвестиционную возможность. А вы или безработный, или человек, испытывающий финансовые трудности, а может быть бывший инвестор, который когда-то потерял крупную сумму и желающий теперь вернуть свои деньги назад. Искусственный интеллект-психолог может уже по тону голоса понять, в каком состоянии человек находится, и в какой-то момент перенаправить звонок к настоящему человеку, который в итоге выжмет из вас последние деньги.

По словам руководителя бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Департамента полиции и погранохраны Оскара Гросса, это не означает, что преступность уже полностью автоматизирована: «Мы не считаем, что в течение ближайших десятилетий люди выпадут из преступной цепочки и их полностью заменят роботы. Тем не менее, компьютеры играют огромную роль, поскольку они упрощают совершение преступления. Чем дешевле обходится компьютерная мощность и чем лучше технологии обучения, тем больше вероятность того, что успешность атак будет увеличиваться».

Взлом лампочки

Уже сейчас продаются соединенные с WiFi бытовые приборы. Например, лампочки, которые соединяются с системой умного дома Google Home. Эти приборы не очень хорошо защищены и легкодоступны. А что же все-таки будет, если кто-то взломает вашу лампочку? Опасность заключается в том, что их работу определенными способами можно нарушить, поэтому возможны и удивительные нападения. Разморозившийся холодильник – это далеко не самая большая неприятность, которую может учинить злодей.

«Конечно, опасность зависит от характера прибора умного дома. Например, с телевизора или охранной камеры преступник можно незаметно снять картинку и собирать данные о том, что говорят или делают дома», - говорит Гросс.

По словам руководителя отдела разбора киберинцидентов Департамента государственной инфосистемы Тыну Таммера, лишь год назад появились первые предназначенные для умной техники стандарты безопасности, в которых написано, что должен учитывать производитель умной лампочки уже на стадии ее создания.

«Но нигде еще не написано, что эти стандарты нужно применять. Потребуется время, пока за стандартами последует и правовая регуляция. 99,9 процента приборов, которые потребители хотят купить, еще не отвечают этим стандартам. Это означает, что никто сейчас полностью не обеспечивает безопасность. А снежный ком растет. Вопрос в том, как много вреда успеют нанести прежде, чем они вступят в силу», - рассуждает он.

Три ценных указания

Тыну Таммер ФОТО: Konstantin Sednev

Европейские аналитики дали Эстонии несколько советов, чтобы приведенные выше примеры, которые являются лишь малой частью реальности ближайшего времени, не превратились в масштабную кибердеятельность.

1. Укрепление образования и жизнеспособности

Руководитель отдела Департамента государственной инфосистемы Тыну Таммер говорит, что, к сожалению, молодых людей не готовят к тому, как умно и безопасно пользоваться интернетом: «Мы не учим, как проверять факт на соответствие истине, является ли полученная из интернета информация правильной, или это плод фантазии и юмора. Это те вещи, которым нужно учить в школе».

Обучать нужно и взрослых. В случае очень большой части мошенничеств играют на том, что люди не замечают. В действительности есть ряд технических аспектов, обращая внимание на которые можно очень быстро выявить мошенничество.

«Но для этого важно, чтобы люди знали, на что обращать внимание. Например, если к вам приходит мейл от имени друга, который утверждает, что ему нужна финансовая помощь, то нужно проверить адрес и убедиться, что речь идет о правильном человеке», - говорит руководитель бюро по борьбе с криберпреступлениями Центральной криминальной полиции Оскар Гросс.

2. Правовая гибкость

По оценке Департамента государственной инфосистемы, уже сейчас государство должно заниматься обузданием проблемы киберпреступности. «Наши законы построены для физического мира. То есть мы до сих пор думаем о преступнике в том ключе, что он придет ко мне во двор и украдет машину. При помощи следов и доказательств полиция сможет выяснить, в какой момент и где он находился, и на основании этого мы сможем его поймать», - объяснил Таммер.

«Напротив, в кибермире все развивается со скоростью света. Мы не понимаем, где было совершено преступление, сложно и выйти на след, если вообще не невозможно. А что, если преступник находится во Франции? Он использует находящийся в Греции сервер, чтобы напасть на эстонское предприятие, чей счет находится в шведском банке. Преступник незаконно переводит деньги в Америку. В какой стране было совершено преступление?» - спросил Таммер.

3. Инвестиции в технологии

Уже на стадии планирования нового развития нужно было бы думать о том, чтобы оно было безопасным. Сейчас об этом думают лишь тогда, когда возникает потребность.

«И если не возникнет, то и не думают. Люди, которые писали программу, и они совершают ошибку. Важно проводить тестирование. Важного говорить об этом открыто и громко, чтобы общество училось», - говорит Таммер. Руководитель инфобезопасности Министерства внутренних дел Мартин Сепп добавил, что теперь нужно оценить, что из этих пожеланий выполнимо, скалькулировать и прикрепить ценник. Но уже сейчас известно, что в киберобласти не хватает ни денег, ни людей.

У министерства есть план увеличения кибербезопасности, а полученная из отчета информация поможет его реализовать. Кибербезопасность – это один из приоритетов министерства. На будущий год планируется попросить у государства на это почти два миллиона евро.