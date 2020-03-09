Фото: в Таллинне построят уникальную зеленую высотку

Член правления занимающейся развитием здания Büroo113 фирмы Hepsor Хенри Лакс сказал, что речь идет о здании нового поколения, которое предназначено стать домом для предприятий, заботящихся как о своем будущем, так и о будущем окружающей их среды. «Зеленая архитектура, инновационные технологии, безупречная функциональность и экологичные строительные материалы обеспечивают действительно хороший внутренний климат и позволяют создать современное рабочее место с относительно небольшими побочными расходами», –сказал Лакс, по словам которого работники сегодня являются главной ценностью любого предприятия, и именно прекрасный внутренний климат помещений находит непосредственное отражение в степени удовлетворенности работников и их профессиональной продуктивности.

Это первое высотное здание в Таллинне, отапливаемое в холодное время года и охлаждаемое в летний период с помощью системы земляного отопления. Температура в здании регулируется автоматически посредством термоактивной конструкции здания. Экологичная архитектура и специально разработанные ширмы на окнах предотвращают перегрев помещений от солнца летом, и тем самым помогают снизить расходы на охлаждение помещений.

ФОТО: Hepsor OÜ

В помещениях для совещаний вентиляция работает по мере необходимости, в зависимости от количества людей и качества воздуха в помещении. В здании также предусмотрен сбор дождевой воды, которая после фильтрации используется в туалетах и для полива растений. Солнечные панели на крыше помогают покрыть расходы на общую электроэнергию.

Зеленое мышление также предполагает создание комфортных условий для тех, кто предпочитает добираться на работу экологически чистым транспортом, – на велосипедах. В здании есть закрытое помещение для парковки велосипедов, в котором есть гардеробная и душевые для велосипедистов.

На 13 этажах офисного здания, которое будет построено на Пярнуском шоссе, 113, будет 3900 квадратных метров сдаваемых в аренду площадей, кроме офисов там будут также коммерческие помещения и ресторан. В четырехэтажном здании автостоянки предусмотрено достаточное количество парковочных мест и отдельные места для зарядки электромобилей. На пятом этаже – терраса на крыше, с которой открывается прекрасный вид.

ФОТО: Hepsor OÜ