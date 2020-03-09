Пн, 9.03.2020
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Кайа Канепи близка к вылету из первой сотни мирового теннисного рейтинга

Кайа Канепи

ФОТО: Afp7/Zumapress.com

В прошлом многолетний лидер женской сборной Эстонии по теннису, ныне вторая ракетка страны Кайа Канепи оказалась близка к тому, чтобы вылететь из первой сотни мирового рейтинга, передает Rus.Err.ee.

В обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованной 9 марта, Кайа Канепи опустилась с 97-го на 99-е место.

Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт сохранила за собой 22-е место 

Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, второй - румынка Симона Халеп. Третью строчку продолжает занимать чешка Каролина Плишкова.

На четвертое место поднялась американка София Кенин, на пятое - украинка Элина Свитолина

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