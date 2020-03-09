Компания Microsoft рекомендует удалить последнее обновление Windows 10

Необязательное обновление KB4535996 для Windows 10 версий 1909 и 1903 было выпущено в конце февраля. Установившие его пользователи жалуются на проблемы с производительностью системы, замедленную скорость загрузки, «синий экран смерти», сбои спящего режима, а также ошибки при работе с утилитой Sign Tool.

Изначально Windows 10 KB4535996 должно было улучшить поиск в системе, а также исправить другие важные недочёты и ошибки.