Компания Microsoft рекомендует удалить последнее обновление Windows 10

Недавнее обновление операционной системы Windows оказалось весьма и весьма проблемным. В ответ на многочисленные жалобы пользователей Microsoft признала в официальном сообществе существование недоработок, пишет Ixbt.com.
Необязательное обновление KB4535996 для Windows 10 версий 1909 и 1903 было выпущено в конце февраля. Установившие его пользователи жалуются на проблемы с производительностью системы, замедленную скорость загрузки, «синий экран смерти», сбои спящего режима, а также ошибки при работе с утилитой Sign Tool.
Изначально Windows 10 KB4535996 должно было улучшить поиск в системе, а также исправить другие важные недочёты и ошибки.
Теперь представитель Microsoft сообщил, что проблемы с Sign Tool после установки обновления KB4535996 известны компании. Пострадавшим пользователям он рекомендует удалить данный апдейт. К сожалению, другие недочеты обновления Microsoft пока не признала.