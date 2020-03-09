Собираетесь покупать жилье в кредит? Вот какие расходы вас ждут

Связанные с жилищным кредитом расходы делятся на единовременные, покрываемые при его получении, и периодические, которые необходимо будет покрывать в зависимости от выбранного графика платежей раз в месяц или раз в год.

Coop Pank взял для примера двухкомнатную квартиру в Мустамяэ в панельном доме, построенном в 70х годах прошлого века, которая продается за 80 000 евро. Самофинансирование получателя кредита составляет 8000 евро. Банк может профинансировать 90% от стоимости жилья, т.е. 72 000 евро, потому что ходатайствующее о займе лицо входит в целевую группу фонда KredEx, что позволяет использовать его поручительство в размере 4000 евро.

Единовременные расходы – примерно 1170 евро

Экспертная оценка недвижимости – этим занимаются различные бюро недвижимости, из числа которых необходимо выбрать такое, оценка которого признается банком, выдающим кредит. Экспертная оценка квартиры стоит примерно 150-200 евро, в случае с домами и участками земли цена выше.

– этим занимаются различные бюро недвижимости, из числа которых необходимо выбрать такое, оценка которого признается банком, выдающим кредит. Экспертная оценка квартиры стоит примерно 150-200 евро, в случае с домами и участками земли цена выше. Плата за услуги нотариуса и госпошлина – нотариус взимает плату за оформление договора купли-продажи и ипотеки, соответствующие суммы рассчитываются на основании законодательства. Цена услуг зависит от стоимости сделки, размера кредита и величины ипотеки. Обычно эти расходы составляют 500-600 евро.

– нотариус взимает плату за оформление договора купли-продажи и ипотеки, соответствующие суммы рассчитываются на основании законодательства. Цена услуг зависит от стоимости сделки, размера кредита и величины ипотеки. Обычно эти расходы составляют 500-600 евро. Плата за заключение договора (до одного процента от суммы кредита) – хотя максимальная плата за заключение договора о жилищном кредите составляет один процент, банк может сделать скидку. При ставке в 0,5% стоимость составит 400 евро.

– хотя максимальная плата за заключение договора о жилищном кредите составляет один процент, банк может сделать скидку. При ставке в 0,5% стоимость составит 400 евро. Плата за поручительство фонда KredEx (три процента от суммы поручительства) – это единовременная плата, которая вносится при заключении договора. В случае с кредитом из примера она составит 120 евро.

Периодические расходы – примерно 323 евро в месяц

Ежемесячный платеж по кредиту , который в случае наиболее распространенного графика выплат равными частями (аннуитета) составит примерно 300 евро.

, который в случае наиболее распространенного графика выплат равными частями (аннуитета) составит примерно 300 евро. Страхование жилья – при покупке недвижимости в кредит банк потребует, чтобы она была застрахована. Это будет соответствовать интересам как клиента, так и кредитного учреждения. В случае с квартирой из примера страхование будет стоить 35-45 евро в год (3-4 евро в месяц).

– при покупке недвижимости в кредит банк потребует, чтобы она была застрахована. Это будет соответствовать интересам как клиента, так и кредитного учреждения. В случае с квартирой из примера страхование будет стоить 35-45 евро в год (3-4 евро в месяц). Страхование кредита – достаточно часто выдающий кредит банк требует оформления и страхования займа, чтобы гарантировать его возврат в случае, если с получателем суммы что-либо случится (смерть, потеря трудоспособности и т.д.). Ежемесячный платеж по страхованию кредита зависит прежде всего от возраста его получателя, характера его работы и страховой суммы. Если взять для примера 30-летнюю женщину, которая страхует всю сумму кредита на 30 лет, то ежемесячный платеж будет равен примерно 20 евро.

Процентная ставка по кредиту

Базовая процентная ставка по кредиту – процентная ставка большинства жилищных кредитов состоит из зафиксированной договором маржи и средней процентной ставки банков Европы под названием Euribor. Маржа зафиксирована договором и меняться не может. Средний показатель маржи по выданным в январе 2020 года в Эстонии кредитам составил 2,58 процента.

– процентная ставка большинства жилищных кредитов состоит из зафиксированной договором маржи и средней процентной ставки банков Европы под названием Euribor. Маржа зафиксирована договором и меняться не может. Средний показатель маржи по выданным в январе 2020 года в Эстонии кредитам составил 2,58 процента. Euribor – чаще всего кредит связывается со средней ставкой Euribor на шесть месяцев, которая меняется с течение времени. Уже несколько лет показатель Euribor является отрицательным (в данный момент Euribor на 6 месяцев равен -0,4%). В случае с договорами о жилищном кредите он приравнивается тогда к нулю. Для получателя кредита нынешнее положение дел является выгодным, однако необходимо быть уверенными и в том, что кредит можно будет выплачивать, даже если Euribor повысится, например, до 5%, как это случилось в 2008 году.

Ставка расходов по кредиту показывает общие траты на него в год. При ее вычислении за основу берутся проценты, плата за договор и иные расходы, которые обязан покрывать получатель займа. Ставка рассчитывается в процентах, но и она не показывает всех реальных трат. Например, если страховые взносы не являются частью графика выплат по кредиту, то они в учет не идут. В случае с приведенным примером стоящее 20 евро в месяц страхование кредита означает увеличение ставки расходов на 0,4%.