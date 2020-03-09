Убившего женщину и расчленившего ее труп мужчину приговорили к 18 годам тюрьмы

Об этом BNS сообщил пресс-секретарь суда, отметив, что 42-летнего Николая Кузнецов в судебном порядке признали виновным в убийстве и в надругательстве над трупом. Он приговорен к 18 годам тюрьмы.

Пыхьяский окружной прокурор Келли Круузимяги настаивала на вынесении Кузнецову более строгого приговора, требуя осудить его на 20 лет тюрьмы. Защитник Алар Нейланд просил смягчить приговор.

Согласно обвинению, Кузнецов), который работал помощником шеф-повара в ресторане Balthasar на Ратушной площади в Таллинне, в ночь на 7 июня прошлого года как минимум семь раз ударил молотком по голове 45-летнюю Ирину, которая сдавала ему квартиру. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Затем Кузнецов расчленил тело женщины и выбросил его в озеро Паэ, где его обнаружили случайные прохожие.

Полиция задержала Кузнецова 27 июня прошлого года в селе Каллавере, где он прятался в сарае.

В 2012 году Кузнецов был приговорен к 12 годам лишения свободы за убийство, которое он совершил в августе 1999 года: тогда он он зарезал мужчину, заставшего его за угоном автомобиля.