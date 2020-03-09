Это важно, найдите время: некоторые жители Эстонии получат послания от Института развития здоровья

Исследование будет масштабнее, чем все проводившиеся раньше, чтобы впервые провести сравнение и по уездам.

Собранные данные помогут описать региональные различия и обеспечить планирование по регионам политики и мероприятий по укреплению и профилактику здоровья населения.

Для участия в исследовании методом случайной выборки будут приглашены 12 400 жителей Эстонии в возрасте от 16 до 64 лет, в ближайшее время им будут направлены опросники по электронной или обычной почте. Участие в исследовании является добровольным. Институт развития здоровья просит приглашенных к участию в исследовании найти возможность ответить на предложенные вопросы.

Обширное участие важно для обеспечения репрезентативности результатов, оно дает возможность каждому респонденту внести свой вклад в развитие своего округа и планирование мероприятий по укреплению здоровья с учетом потребностей населения. Заполнение анкеты занимает 20-30 минут, а также даст отвечающему возможность сосредоточиться на своем здоровье и образе жизни.

Собранные в ходе исследования данные не будут увязываться непосредственно с личными данными, исследование будет проводиться в соответствии со всеми принципами защиты данных и надлежащими принципами научной практики. Результаты публикуются только в обобщенном виде. Исследование согласовано с Таллиннским комитетом по этике медицинских исследований. Совокупные результаты будут доступны весной 2021 года.