Авиакомпания Finnair отменяет рейсы в Рим

Finnair не будет летать в Рим в период с 12 марта по 7 апреля из-за коронавируса. Ранее авиакомпания сообщала об отмене полетов в Милан до 7 апреля, пишет YLE.
Компания обосновывает свое решение рекомендациями министерства иностранных дел. МИД рекомендует воздержаться от поездок во все регионы Италии.
Finnair также обновил условия обмена билетов. Забронированные поездки можно будет перенести на осень.
Koronavirustilanteen vuoksi haluamme tarjota sinulle mahdollisuuden muuttaa varaustasi joustavasti ja olemme päivittäneet lippujemme muutosehtoja. Voit muuttaa matkasi ajankohtaa ilman muutosmaksua ja matkustaa 30.11.2020 asti. Lue lisää: https://t.co/ZWcCMjeKGZ pic.twitter.com/kbOZXguVwL— Finnair (@FinnairSuomi) March 9, 2020