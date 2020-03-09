Пн, 9.03.2020
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Авиакомпания Finnair отменяет рейсы в Рим

Самолет Finnair. Иллюстративное фото.

ФОТО: PHIL NOBLE/REUTERS

Finnair не будет летать в Рим в период с 12 марта по 7 апреля из-за коронавируса. Ранее авиакомпания сообщала об отмене полетов в Милан до 7 апреля, пишет YLE.

Компания обосновывает свое решение рекомендациями министерства иностранных дел. МИД рекомендует воздержаться от поездок во все регионы Италии.

Finnair также обновил условия обмена билетов. Забронированные поездки можно будет перенести на осень.

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